Familia solicita ayuda para rescatar a chinandegana supuestamente secuestrada en México

Una familia de la comunidad El Llano, en la zona de Rodeo Grande, Somotillo, Chinandega, vive momentos de angustia tras el presunto secuestro en México de Alba Dayana Martínez Oconor, quien pretendía llegar a los Estados Unidos.

Alba Dayana Martínez Oconor

La joven habría sido retenida el pasado sábado 11 de julio y los captores exigen la suma de 25,000 dólares para su liberación, alegando ser supuestamente miembros del grupo criminal «Los Zetas».

Sin embargo, esa afirmación coincide con un método de extorsión común utilizada por delincuentes comunes quienes se hacen pasar por bandas organizadas para atemorizar a los familiares de sus víctimas.

Ante la falta de recursos para cubrir el rescate, sus parientes solicitan el apoyo de personas de buen corazón.

Quienes deseen colaborar pueden dirigirse directamente a la comunidad El Llano en Somotillo.

Para más información, coordinar entregas de ayuda o brindar soporte directo, la familia ha habilitado los números telefónicos de Nicaragua 8258-6098 y 8839-1317.