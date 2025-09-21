type here...
domingo, septiembre 21, 2025
Sucesos

Nicaragüense muere en España víctima de brutal golpiza

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El nicaragüense Jonathan Eduardo Espinoza Castellano, de 25 años, murió en la ciudad de Cáceres, en España, a causa de la brutal agresión que le propinaron sujetos desconocidos.

A causa del ataque, Jonathan sufrió una muerte cerebral, y aunque fue llevado de emergencia a un hospital, minutos después se rindió a la muerte.

Sobre el hecho se dice que hay 5 personas detenidas en calidad de investigadas por el crimen.

Jonathan Espinoza Castellano era conocido cariñosamente como “Pirlo”, tenía 2 años de residir en España, junto a una hermana quien fue la encargada de informarles la triste noticia a sus familiares en Nicaragua.

El pinolero era originario del barrio Tomás Borge, ubicado en Ocotal, Nueva Segovia, donde sus familiares realizan las gestiones para repatriar su cuerpo.

