El nica Eddy Rivas preso en Miami por matar a un hombre

El nicaragüense Eddy Rivas Rizo, de 27 años de edad se encuentra encarcelado en Miami Estados Unidos al ser acusado de asesinar de un machetazo en la axila a una persona de identidad no revelado su identidad.

El nicaragüense Eddy Rivas Rizo

Investigaciones realizadas por las autoridades indican que Rivas Rizo discutió con la víctima cuando tomaba cervezas con otros amigos en Hallandale Beach y posteriormente lo asesinó dentro de un parque.

Eddy Rivas Rizo se encuentra detenido en una carcel del condado de Broward, sin derecho a fianza.

