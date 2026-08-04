El nica Eddy Rivas preso en Miami por matar a un hombre
El nicaragüense Eddy Rivas Rizo, de 27 años de edad se encuentra encarcelado en Miami Estados Unidos al ser acusado de asesinar de un machetazo en la axila a una persona de identidad no revelado su identidad.
Investigaciones realizadas por las autoridades indican que Rivas Rizo discutió con la víctima cuando tomaba cervezas con otros amigos en Hallandale Beach y posteriormente lo asesinó dentro de un parque.
Eddy Rivas Rizo se encuentra detenido en una carcel del condado de Broward, sin derecho a fianza.