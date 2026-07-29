Nicaragüense muere arrollado en silla de ruedas en Cartago, Costa Rica

Un nicaragüense de apellido Zúñiga, de 55 años, y un tico de apellido Ilama, fallecieron tras ser embestidos por una camioneta frente al cementerio en Llanos de Santa Lucía, en Cartago, Costa Rica.

Nica pierde la vida arrollado en su silla de ruedas en Cartago, Costa Rica

El coterráneo se movilizaba en una silla de ruedas y era un conocido cuidador carros que trabajaba en el estacionamiento de un banco, en tanto el tico de apellido Ilama era quien le ayudaba a movilizarse.

Tras el brutal atropello que cobró las dos vidas, las autoridades costarricenses realizaron la prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta, y tras obtener el resultado positivo, lo detuvieron para presentarlo ante el Ministerio Público.

Los cuerpos del nicaragüense y su amigo tico fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y luego esperar que sean reclamados por sus familiares.

