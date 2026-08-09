Fuego artificial cae sobre la playa y deja 27 heridos en España

Al menos 27 personas resultaron heridas durante el espectáculo pirotécnico Castell de l’Olla, celebrado en la madrugada de este domingo en Altea, provincia de Alicante, España.

Espectáculo pirotécnico deja 27 heridos en Altea, España

El incidente ocurrió cuando una de de los artefactos artificiales recorrió una distancia mayor de la prevista y terminó impactando en la arena de la playa, donde numerosas personas observaban el espectáculo.

Entre los lesionados se encuentran un hombre de 55 años y una mujer de 24 años, ambos afectados por quemaduras, informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana.

Los dos fueron trasladados desde el centro de salud de Altea hasta el hospital de la Marina Baixa, en La Vila Joiosa, en una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Un joven de 19 años también sufrió contusiones y fue llevado al hospital IMED para recibir atención médica.

La mayoría de los afectados presentó golpes y lesiones después de que numerosas personas intentaran abandonar rápidamente la playa tras el impacto del artefacto pirotécnico.

Según el reporte, varios asistentes tropezaron con las piedras del arenal durante la salida, mientras otros sufrieron quemaduras.

El balance difundido posteriormente elevó a 27 el número total de personas heridas durante el evento.