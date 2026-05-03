Nicaragüense muere atacado con arma blanca en San Miguel, El Salvador

El nicaragüense Freddy Meza Castillo, de 43 años, fue asesinado con arma blanca en el departamento de San Miguel, específicamente en el municipio de San Miguel Centro, en El Salvador.

El nicaragüense Freddy Meza Castillo

De acuerdo con el reporte policial, el nicaragüense Meza Castillo sufrió múltiples lesiones provocadas con un arma blanca, lo que le causó la muerte en el lugar del hecho.

El compatriota era originario del municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega.

La policía salvadoreña no ha brindado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio.

