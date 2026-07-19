Muere minero artesanal al caer en pozo de 45 metros en Limay

El obrero Santos Job Salinas López, de 44 años, murió de manera inmediata al caer accidentalmente a un pozo de minería artesanal.

Minero artesanal muere al caer en pozo de 45 metros en San Juan de Limay

El lamentable hecho ocurrió de la comunidad El Morcillo tres kilómetros al Este, en San Juan de Limay, Estelí, la tarde del sábado.

Testigos dijeron que el pozo tiene 45 metros de profundidad y al caer de cabeza, Santos Salinas sufrió exposición de masa encefálica.

Santos Salinas era originario de San José de Bocay, Jinotega, y su cuerpo fue rescatado utilizando arneses por los Bomberos Unidos.

