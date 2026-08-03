Con el nombre de Erick Manuel Latino fue identificado en la morgue del Instituto de Medicina Legal, el ciudadano que fue hallado sin vida la mañana del viernes en la calle que conduce de la comunidad Loma Grande hacia el sector conocido como El Túnel, en Catarina, Masaya.

Erick Manuel Latino

Al momento de ser encontrado, el infortunado estaba tendido boca arriba sobre el adoquinado y en ambas piernas tenía quemaduras por fricción.

Erick Latino habitaba contiguo al Hotel Pacaya Lodge & Spa, en la comarca Pacaya, en el municipio de Catarina, y laboraba en una empresa localizada en la carretera Tipitapa – Masaya.

Identifican a hombre encontrado sin vida en camino de Catarina

Los dolientes desconocen qué llegó a hacer Erick Manuel a esa zona desde la noche del jueves, ya que para llegar a su casa no tenía que pasar por ese lugar, y también desconocen que ocurrió antes de que fuera encontrado sin vida.

Familiares señalaron que supuestamente murió a consecuencias de un infarto, sin embargo, aún se espera la confirmación de los estudios forenses.

