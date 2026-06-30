Nicaragüense capturado por matar a joven en Guanacaste, Costa Rica
Un pinolero de apellido González, de 26 años, fue capturado por agentes del Organismo de Investigación Judicial, como sospechoso de participar en el asesinato de un muchacho de 23 años, de apellido Cortés, en Brasilito, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica.
El crimen sucedió la noche del pasado viernes 26 de junio cuando el nica y otro sujeto interceptaron a su víctima a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.
Con apoyo de cámaras de seguridad que grabaron los hechos y el testimonio de algunas personas, las autoridades realizaron varios operativos, logrando capturar al nicaragüense en una casa, y a otro sospechoso de apellido Figueroa, de 18 años, cerca de un supermercado.
Los detenidos fueron puestos a la orden de las instancias competentes mientras continúan las investigaciones.