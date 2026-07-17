Mueren dos motociclistas en choque frontal en Jalapa, Nueva Segovia

De forma inmediata perecieron los motociclistas José Mejía Ramírez y Marvin Moreno Marín, luego que las motocicletas en que viajaban colisionaran de manera frontal, la noche del jueves.

Choque entre dos motocicletas deja un par de fallecidos en Nueva Segovia

El accidente de tránsito se registró frente al bar Noha Noha en el municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, donde aparentemente, los involucrados que se desplazaban a exceso de velocidad participaban en carreras ilegales.

Las circunstancias en que ocurrió la mortal colisión quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona. El video será facilitado a las autoridades para contribuir al esclarecimiento del caso.