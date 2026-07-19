Periodista estadounidense Ben Norton: «La Revolución Sandinista es un símbolo mundial de Paz y Soberanía»

En el marco de las celebraciones por el 47° aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el periodista y analista político estadounidense Ben Norton destacó el rol de Nicaragua como un referente global de estabilidad frente a un contexto internacional complejo.

Durante una entrevista en la Revista en Vivo de Multinoticias Canal 4, Norton afirmó que el proceso liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) constituye un logro extraordinario a nivel internacional.

«La Revolución Popular Sandinista es un gran símbolo, no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Es un símbolo de la lucha por la paz, la soberanía y la libertad», destacó el analista.

Norton contrastó los índices de seguridad de Nicaragua frente a la violencia en otros países de Centroamérica e incluso respecto a Estados Unidos, señalando que la tierra de Darío y Sandino ha logrado preservar la paz de manera ejemplar.

Resaltó los avances en infraestructura y la restitución de derechos esenciales como la salud y la educación pública gratuita, logros que calificó como referentes de estudio para movimientos sociales en África y Asia.

Calificó como un hecho inédito el que el Frente Sandinista, movimiento revolucionario haya llegado al poder por la vía armada, lo haya entregado democráticamente y luego lo haya recuperado por la vía pacífica en 2007.

Finalmente, el comunicador reafirmó el papel histórico de la figura del General Augusto C. Sandino en la resistencia antiimperialista y celebró el compromiso internacional de Nicaragua a las causas del Sur Global.