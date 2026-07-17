En plena flor de su juventud muchacha decide partir de este mundo en la capital

Una jovencita de Apellido Rojas, de 16 años, lamentablemente se privó de su existencia esta madrugada por la vía de la asfixia mecánica.

Joven sosteniendo un lazo de luto. Imagen Ilustrativa

El hecho ocurrió en el barrio San Judas, donde la jovencita se acostó normal ayer sin dar ninguna alerta a su familia de su equivocada decisión que iba a tomar.

Fue hasta esta mañana que su madre al irla a levantar y entrar a su cuarto se encontró con la dantesca escena, dando aviso a la familia y vecinos que de inmediato cortaron el mecate, pero ya no había nada que hacer.

Según la madre de la infortunada su hija era una joven tranquila que tenía sus enamorados y no le conoció problemas que la empujaran a tomar la fatal decisión de quitarse la vida.

La familia de la joven se negó a que el cuerpo fuera llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia, firmando acta de desistimiento para proceder a velarla.

