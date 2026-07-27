Capitalino muere intoxicado tras comer comida dada por su familia

El ciudadano José Antonio Santamaría Obregón, de 56 años de edad, murió ayer en el hospital Manolo Morales Peralta cuando era atendido por intoxicación alimenticia.

Santamaría Obregón fue llevado del barrio Isaías Gómez hacia el centro asistencial con síntomas de envenenamiento, luego de consumir una comida que le había dado su familia.

El cuerpo de José Antonio fue llevado a Medicina Legal, para determinar las causas exactas de su deceso y determinar si hubo o no mano criminal.

