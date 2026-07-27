Muere joven motociclista tras accidente en Tola, Rivas

En el hospital Gaspar García Laviana, de la ciudad de Rivas, falleció esta mañana el ciudadano Amaru Ezequiel Villagra Castellón, de 21 años, debido al trauma craneal severo y politraumatismo que sufrió al accidentarse en su moto.

Motociclista se mata al salir de una tertulia hípica en Tola

El accidente ocurrió la noche del pasado sábado, cuando Amaru Villagra participó de una tertulia hípica en la comunidad San Ignacio, en Tola, Rivas.

Debido a la gravedad de las lesiones Villagra Calderón, fue trasladado del centro asistencial de la zona al hospital regional donde lamentablemente falleció.

