Mujer intenta acabar con su vida con pastillas para curar frijoles

Con pronósticos reservados y bajo estrictos cuidados médicos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Carlos Marx, la señora, Esmeralda Quiroz Rodríguez, tras atentar contra su vida tomándose una pastilla para curar frijoles.

Familiares de la suicida de 49 años, Habitante del barrio concepción de Maria, dijeron a los galenos y a las autoridades policiales que desconocen los motivos que llevaron a esta mujer a quererse matar.

Por el momento los que nos queda es rezar y pedirle a Dios, que le permita salir de este problema con bien y ya veremos que fue lo que paso por su cabeza dijo un familiar.