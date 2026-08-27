Motociclista pierde la vida al accidentarse en empalme de Alamikangba

El joven Saúl Antonio Chavarría López pereció la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente en motocicleta en el empalme de Alamikangba, en el municipio de Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Saúl Antonio Chavarría López

De acuerdo con los reportes del suceso, Chavarría López se desplazaba en su moto cuando, por causas desconocidas, perdió el control e impactó de manera violenta contra una valla metálica de protección.

Debido a la gravedad de los golpes sufridos por el fuerte impacto, Chavarría López fue trasladado de urgencia hacia el Hospital del municipio de Rosita; sin embargo, lamentablemente ingresó sin los signos vitales.

Efectivos de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se presentaron a la zona del accidente para realizar el croquis del accidente e investigar los factores que provocaron la fatalidad.

Saúl Antonio Chavarría López habitaba en el barrio Jorge Salazar, conocido como barrio Chino, en el municipio de Siuna.

