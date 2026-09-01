Jinotegano fue hallado asesinado en un inmueble abandonado en Costa Rica

La violencia en el centro de la capital costarricense cobró la vida de Félix Irías, un ciudadano nicaragüense de 26 años de edad, cuyo cuerpo fue descubierto la mañana del pasado domingo 30 de agosto en las instalaciones en desuso del Consejo Nacional de Producción (CNP).

El fallecido, originario del departamento de Jinotega, era hijo del reconocido exboxeador nicaragüense José Abraham Irías Flores.

Según los informes preliminares recopilados por oficiales de la Policía Municipal de San José, el hallazgo se produjo durante una inspección en la infraestructura abandonada.

La víctima se encontraba envuelta en una sábana y presentaba severas lesiones por traumatismo craneal.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la escena del crimen y tipificaron el caso como un homicidio.

Actualmente, las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para precisar las circunstancias exactas de la agresión y dar con el paradero de los responsables.