Pasa a otro plano de vida, Eddy Olivares, miembro del comando que participó en toma del Palacio Nacional

Este sábado se rindió ante la muerte en Masaya, el compañero Eddy Leonardo Olivares Hernández, uno de los 25 integrantes del heroico Comando Rigoberto López Pérez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ejecutó la toma del Palacio Nacional en Managua, el 22 de agosto de 1978.

Eddy fue uno de los aguerridos jóvenes que participaron en la audaz acción denominada ‘Operación Chanchera, Muerte al Somocismo’ Carlos Fonseca Amador, que tuvo como fin exigir la liberación de miembros del Frente Sandinista confinados en las cárceles de la dictadura.

En horas de la mañana se le rindió un homenaje de parte de la alcaldía de Masaya, en el que la compañera Janina Noguera, destacó su participación en la hazaña del Frente Sandinista en su lucha contra el somocismo.

El compañero Eddy Olivares Hernández vivía en Masaya, pero por ser originario de Chinandega su sepelio está previsto a realizarse en la ciudad de las Naranjas, este domingo, con previo homenaje a las 8 de la mañana en la antigua estación del ferrocarril.