Comisarías de la Mujer visitaron a más de 22 mil hogares del 20 al 26 de agosto

Como parte de las acciones preventivas para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria, la Policía Nacional, a través de las Comisarías de la Mujer, en el período del 20 al 26 de agosto, se realizaron más de 22 mil visitas casa a casa, con la participación de 32 mil 822 personas, entre mujeres y hombres.

Durante las visitas de presencia directa, se recibieron 7 denuncias, correspondientes a delitos de violación, intimidación o amenaza contra la mujer, abuso sexual, incumplimiento de deberes alimenticios y asedio, y se reportaron 5 personas capturadas en Managua, Jinotega, León, Matagalpa y Río San Juan.

También se desarrollaron 130 asambleas comunitarias, que reunieron a 22 mil 523 participantes, además de conversatorios con las familias, en los que participaron 12 mil 415 personas.

Estas acciones estuvieron enfocadas en la prevención de la violencia, la sensibilización y el acompañamiento a las familias, promoviendo relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad, en coordinación con instituciones del Estado.

La Policía Nacional recordó a las familias que la Línea de Emergencia 118 está disponible las 24 horas, para atender situaciones de emergencia, haciendo el llamado a utilizarla de manera responsable y brindar información clara sobre cada incidente.

