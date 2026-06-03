Mujer es impactada por camioneta cerca del Mercado Iván Montenegro

La ciudadana Valeska Suárez Gómez, de 44 años, resultó con trauma frontal al ser impactada por una camioneta, cuando se disponía a cruzar la vía en cercanías del mercado Iván Montenegro, en Managua, la noche de este martes.

Cazadores de noticias informaron que Valeska, quien andaba en estado de ebriedad, quedó tendida en el pavimento al ser impactada por la camioneta, cuyo conductor huyó. De inmediato, la lesionada fue trasladada al hospital Alemán Nicaragüense.

En otro accidente de tránsito ocurrido en Managua…El ciudadano identificado como Jesús resultó con una lesión en el pie derecho al impactar en su motocicleta placa M 349-091 contra la camioneta matrícula M 310-091.

Nuestro colaborador Terry Mayorga, informó que el accidente se suscitó luego que el conductor de la camioneta de identidad desconocida realizará una mala maniobra, sin percatarse de la presencia del motociclista.

El accidente se registró la noche de este martes, de los semáforos del Seminario, una cuadra abajo, donde miembros de Cruz Blanca atendieron al lesionado, y agentes policiales investigan el caso.

