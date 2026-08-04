Adolescente del Ayote, Caribe Sur, fallace a causa de graves lesiones sufridas en accidente de tránsito

Tras batallar por su vida durante seis días, este martes se rindió ante la muerte la adolescente Angélica Sánchez, también conocida como Anyelix, originaria del sector Los Pocitos, en El Ayote, Caribe Sur.

De acuerdo con la información obtenida, la jovencita resultó con lesiones de gravedad la noche del pasado miércoles 29 de julio al verse involucrada en un accidente de tránsito, cuyos detalles se desconocen.

Debido a la gravedad de las lesiones, la muchacha fue trasladada en una ambulancia del MINSA, desde El Ayote el Hospital Asunción de Juigalpa, donde dio su último suspiro de vida, a pesar de la atención médica recibida.