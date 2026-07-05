Hombre de 78 años muere atropellado en Diriomo por motociclista que se dio a la fuga
Don José Lorenzo Centeno, de 78 años, murió atropellado la noche del sábado, en el kilometro 58 y medio de la carretera Granada – Nandaime.
Lugareños informaron que a eso de las 7 de la noche, don José intentó cruzar la vía y fue atropellado por una motocicleta cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad.
Autoridades policiales del departamento de Granada amplían las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero del motorizado que huyó del lugar.