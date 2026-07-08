Fermín Hernández muere al chocar contra camión en El Almendro

El motociclista Fermín Antonio Hernández Sevilla, de 25 años, falleció a las 03:45 minutos de esta madrugada al impacta la moto que conducía contra un camión que estaba estacionado.

Nuestro corresponsal en Rio San Juan, José Duarte, informó que la tragedia ocurrió en la comunidad El Coyolito, carretera Pájaro Negro al casco urbano del municipio de El Almendro, departamento de Río San Juan.

La fatalidad sucedió cuando Fermín Hernández, conducía la moto placa RS 4946, y en circunstancia que investiga la policía impactó en la parte trasera del pesado vehículo que estaba estacionado a un lado de la vía por desperfectos mecánicos.

A causa del impacto Fermín Hernández, sufrió trauma craneal severo y politraumatismo que le provocaron la muerte inmediata.

Fermín Antonio Hernández Sevilla, era originario del municipio de Acoyapa, departamento de Chontales, donde sería llevado el cuerpo.