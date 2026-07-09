César Mayorga sale ileso de milagro tras volcar camión en Diriamba

Un verdadero milagro se registró la mañana de este jueves en el tramo adoquinado de la comunidad de San Gregorio, en Diriamba, Carazo, donde un camión cargado de material selecto para la construcción se volcó aparatosamente en una pendiente y su conductor logró salir ileso.

Conductor ileso de milagro al volcarse camión en Diriamba

El camión involucrado es color blanco, con placas MY 40899, el cual era conducido por el joven César Enrique Mayorga Luna, de 28 años, quien, a pesar de la magnitud del accidente, sobrevivió sin sufrir ninguna herida o fractura en su cuerpo, presentando sólo una fuerte crisis nerviosa debido al susto.

Según la versión brindada por el propio conductor, el pesado automotor presentó repentinos problemas mecánicos mientras subía una pendiente, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcándose sobre la vía.

Al lugar del percance se presentaron de inmediato agentes de la Policía Nacional para regular el tráfico, así como el secretario político de San Gregorio, quienes brindaron el debido acompañamiento y apoyo al afectado ante la emergencia.