Fallece motociclista que se estrelló contra poste metálico en Rivas

Esta madrugada falleció el motociclista Kenner Gutiérrez, en el hospital Gaspar García Laviana, de la ciudad de Rivas, debido a las graves lesiones que sufrió principalmente en la cabeza, al impactar con un punto fijo.

Kenner Gutiérrez

El accidente ocurrió el pasado domingo en el bulevar que va de la estación Texaco a Las Colegiales, en la ciudad de Rivas, cuando Kenner, conducía su moto y perdió el control impactando con un poste metálico.

Del impacto el poste de la luminaria del bulevar se desprendió en tanto Kenner Gutiérrez, fue llevado al centro hospital regional de Rivas, donde lamentablemente falleció cuatro días después del accidente.

