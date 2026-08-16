Motociclista queda fracturado al chocar ebrio en Managua

Con fractura en el pie derecho resultó el motociclista Newmans Román Grady Morris, de 44 años, al chocar contra una valla de concreto, en las inmediaciones de la Rotonda El Periodista, en Managua.

Motociclista resulta lesionado al chocar ebrio en Managua

El accidente ocurrió la madrugada de hoy domingo, cuando Newmans se desplazaba en estado de ebriedad a bordo de una motocicleta “nuevecita de paquete”.

El motorizado es originario de Siuna, sin embargo, reside en Ciudad Belén, en Managua.

La emergencia fue atendida por miembros de la Cruz Blanca quienes lo trasladaron al hospital Fernando Vélez Paiz, de la capital.

