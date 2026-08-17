Capturan a Jerson Borge por matar a balazos a hombre en el Mercado Oriental

El sujeto Jerson Antonio Borge Vásquez, de 33 años, ya se encuentra tras las rejas policiales tras ser señalado como responsable del crimen a balazos del señor Danilo Antonio Guido Alvarado perpetrado en el Mercado Oriental.

Detenido Jerson Antonio Borge Vásquez

El hecho sangriento ocurrió la madrugada del lunes 10 de agosto, de la Iglesia El Calvario tres cuadras abajo y una y media al sur, donde Jerson Borge baleó a la víctima conocido popularmente como «Tierra», en medio de un altercado motivado por rencillas personales.

La noche del jueves 13 de agosto la policía realizó un operativo en el mercado, donde ocuparon dos armas de fuego en la propiedad donde habitaba Jerson Borge, quien es señalado en el sector como un fuerte expendedor de drogas.

La Policía informó que las armas ocupadas forman parte de las evidencias del caso para remitir al detenido ante las autoridades correspondientes.

El tiroteo en que fue baleado mortalmente Danilo Guido Alvarado fue grabado por numerosas cámaras de seguridad del mercado y publicado en diversas redes sociales, siendo el principal protagonista Jerson Borge, alias “El Buki”.

