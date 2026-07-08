Fallece peatón arrollado por motociclista en Sabana Grande

En el hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, falleció ayer el señor Lester Manuel Téllez Hernández, de 40 años, debido a las graves lesiones que sufrió al ser atropellado por un motociclista.

Se rinde a la muerte peatón arrollado por motociclista en la capital

El accidente ocurrió de la Universidad Agraria 300 metros al oeste, Distrito VI de Managua a las 8 de la noche del pasado lunes.

Informes preliminares indican que don Lester Téllez, caminaba en supuesto estado de ebriedad en medio de la vía cuando fue atropellado por la moto Honda placa MT 20 911, conducida por Juan Carlos Hernández, de 21 años.

Gravemente lesionado don Lester fue llevado al centro asistencial donde falleció la madrugada del martes debido a la gravedad de las lesiones, en tanto Juan Hernández, se encuentra retenido por la policía.