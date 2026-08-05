Motociclista de 19 años fallece tras choque en León

Anoche falleció de forma inmediata el ciudadano Eyner José Mendiola Bárcenas, de 19 años, luego que la moto que conducía fuera impactado por un carro en la esquina de El Rastro, en el barrio Sutiaba, en la ciudad de León.

Informes indican que la tragedia ocurrió a eso de las 11:05 de la noche, cuando Eyner Mendiola, conducía presuntamente en estado de ebriedad la moto Genesis color negro placa CH 48 685, e irrespetó una señal de alto lo que provocó que fuera impactado por el carro Suzuki matricula LE 44 186, manejado por Francisco Javier Bucardo Rodríguez, de 31 años.

Del impacto, Mendiola Bárcenas impactó la cabeza en la cuneta quedando sin vida sobre la acera, en tanto el conductor del carro perdió el control se subió en el andén y terminó estrellándose contra el muro de una vivienda.

