Motorizado de 47 años fallece al estrellarse en Kukra Hill-El Rama

A causa de un trauma craneal severo falleció el motorizado Juan Humberto Vargas, de 47 años, al perder el control en una curva y estrellarse contra una valla metálica de protección.

El fatal accidente sucedió en la conocida bajada de Ceferino, sobre la carretera que conduce de Kukra Hill hacia El Rama, en el Caribe Sur, a las 2 con 45 minutos de la tarde de ayer domingo.

Cazadores de noticias informaron que Juan Humberto conducía a exceso de velocidad su moto marca Pulsar color rojo, cuando sufrió el mortal accidente.

Lugareños manifestaron que horas antes del accidente, Juan Humberto Vargas había estado ingiriendo licor en un bar, por lo que suponen que la combinación de licor más velocidad fue el detonante de la fatalidad.

El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron a la comunidad El Asentamiento Samuel Law, en Kukra Hill, donde vivía, para ser velado y luego le darle cristiana sepultura.