Motociclista mata a peatón al arrollarlo en San Isidrio
Anoche falleció un ciudadano identificado preliminarmente solo con el nombre de “Porfirio”, al ser atropellado por una motociclista en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa.
Informes indican que “Porfirio”, habitaba en el barrio Yahoska, en San Isidro y presuntamente era indigente que era visto siempre caminando por la carretera.
Del accidente los lugareños indicaron que el motociclista sufrió lesiones y fue llevado al centro asistencial de la zona.