Camión ganadero se vuelca en Pantasma y deja solo daños materiales

Un camión que transportaba ganado se volcó anoche en la comunidad de Wale 1, municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega.

Camión ganadero se vuelca en una zanja en Santa María de Pantasma

Información preliminar indica que el incidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche, cuando las llantas traseras del vehículo pesado cayeron en una zanja lo que hizo perder el control al conductor que se fue de retroceso hasta quedar volcado.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas únicamente daños materiales, en tanto la policía investiga las circunstancias exactas del accidente.

