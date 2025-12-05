Motorizado falleció tras caer a una quebrada en León

El joven Jorge Paublino Cruz Carranza, de 23 años, falleció la madrugada de este viernes, tras haberse accidentado en moto anoche, entre Nagarote, León.

Los informes indican que Cruz Carranza circulaba en su moto marca Bajaj color blanco modelo Pulsar placa CT 36406 de la entrada al balneario El Tránsito 400 metros al sur, cuando perdió el control y cayó a una quebrada.

Poco después del accidente, el motociclista fue trasladado al Hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León, en donde falleció a causa de un trauma craneal severo y edema cerebral, entre otras afectaciones.

Las autoridades policiales se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la triste tragedia vial.