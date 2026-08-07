48 horas después, sale a flote cuerpo de joven ahogado en aguas de un río en Matagalpa

La tarde de este viernes, fue encontrado flotando el cuerpo de Moisés Samuel Guilbert Díaz de 28 años, en las aguas del río La Patriota en el municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que el pasado miércoles, Moisés Díaz fue arrastrado por las fuertes corrientes del río, en circunstancias que son investigadas por las autoridades policiales.

El cadáver del infortunado Moisés Díaz fue entregado a sus familiares para darle el último adiós.