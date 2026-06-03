Motorizado fallece 10 días después de estrellarse contra camioneta en Boaco

En el Hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte, la tarde de ayer martes, Ezequiel Isaías Jarquín Hernández, de 35 años, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

Ezequiel Isaías Jarquín Hernández

El percance vial sucedió la mañana del domingo 24 de mayo, en la comarca Piedra Pintada, kilómetro 80 de la carretera Teustepe – San José de los Remates, en el departamento de Boaco.

Cazadores de noticias informaron que Ezequiel Jarquín conducía una moto marca Génesis, color negro con amarillo, cuando invadió el carril contrario y colisionó con una camioneta marca Toyota, color blanco, placa M 07561.

El automotor era manejado por Noel Antonio Arauz Ríos, de 43 años, quien resultó ileso.

Inicialmente, el motociclista Ezequiel Jarquín fue llevado al hospital José Nieborowski de Boaco, pero debido a lo severo de las lesiones fue trasladado al hospital Lenin Fonseca, donde falleció a pesar de los cuidados médicos que se le brindaron.

