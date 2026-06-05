Motociclista resultan lesionados por conducir ebrios en la capital

Con fractura en la tibia y peroné izquierdo, golpes y escoriaciones resultó Maykel Guerrero Díaz, de 24 años, al impactar la moto que conducía contra otra cerca de la Zona Hippos, en Managua.

Debido a las lesiones sufridas a eso de las 5 de esta mañana Maykel fue llevado de emergencia al hospital Manolo Morales donde permanece en observación.

A este mismo hospital ingresó Adonis Montes Gonzales, de 31 años, al resultar con golpes y escoriaciones, tras caer de su motocicleta, luego de perder el control al pasar a exceso de velocidad por un reductor en una calle de la colonia 14 de septiembre y derrapar.

En otro accidente el motociclista Gabriel Ordóñez, de 23 años, resultó con fracturas en uno de sus brazos y una de sus piernas anoche al ser impactado por una camioneta en el cruce ubicado en la zona de la Mansión Teodolinda, en Managua.

Cazadores de noticias informaron que Ordóñez circulaba de sur a norte sobre la vía con preferencia en tanto la camioneta se desplazaba de oeste a este cuando el conductor irrespetó una señal de alto y provocó el accidente.

Técnicos de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos auxiliaron a Gabriel Ordóñez; quienes le brindaron atención pre hospitalaria en el lugar, para luego trasladarlo un hospital capitalino para recibir atención médica especializada.

En más accidentes viales…Anoche el motociclista Jonathan Gabriel Silva Suárez, de 18 años, resultó con diversas lesiones al ser atropellado por un vehículo, cuyo conductor huyo de lugar donde fue el semáforo de la Róbelo seis cuadras al lago.

Al momento del accidente, la víctima viajaba junto a un acompañante; quien afortunadamente salió ileso y no requirió atención médica.

Jonathan Gabriel Silva Suárez fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense; donde quedó bajo observación médica.

