Muere profesora atropellada por motociclista ebrio en Pueblo Unido, Nueva Segovia

De manera inmediata perdió la vida la tarde del sábado la profesora Pastora Cornejo Rivera, de 75 años, al ser atropellada por una motociclista de la cancha 75 varas al oeste en el barrio Pueblo Unido, carretera hacia Macuelizo, departamento de Nueva Segovia.

La profesora Pastora Cornejo Rivera

Cazadores de noticias informaron que, doña Pastora trató de cruzar la carretera cuando fue atropellada por el motociclista Mario Alexander Cruz Pavón se desplazaba a exceso de velocidad y en completo estado de ebriedad.

Testigos de la fatalidad vial, manifestaron que lamentablemente no se pudo hacer nada para salvarle la vida a la señora de la tercera edad debido a la gravedad de las lesiones, principalmente en la cabeza.

El conocerse su fallecimiento, sus familiares trasladaron el cuerpo hasta su casa de habitación en la Ciudad de Ocotal, donde desde la noche se realiza la vela y hoy recibirá cristiana sepultura en el Campo Santo de la localidad.