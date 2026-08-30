Muere motociclista al chocar contra muro en Salamají, San Fernando
El motociclista Nixon Joel Aguilar González, de 33 años, perdió la vida esta madrugada al sufrir accidente de tránsito en la comunidad Salamají, municipio de San Fernando, Nueva Segovia.
Cazadores de noticias informaron que Aguilar González se movilizaba a en presunto estado de ebriedad bordo de su motocicleta marca Serpento, color rojo, placa MZ15099, en dirección de norte a sur, cuando por circunstancias perdió el control impactando contra un muro de concreto, cayendo en una cuneta.
Aún con vida fue llevado al centro de salud Enoc Ortez de San Fernando donde fue atendido de emergencia falleciendo posteriormente a consecuencia de un trauma cerrado de tórax.
Agente de tránsito de la delegación policía de San Fernando realizan las investigaciones de la fatalidad vial.
Con este deceso ya va Cuatro personas fallecidas en lo que va de este 2026.