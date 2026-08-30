Motociclista queda lesionado por exceso de velocidad en Quilalí, Nueva Segovia

Con lesiones de consideración resultó la noche de ayer sábado Agustín Zavala, de 26 años, al accidentarse en la motocicleta que conducía en la comunidad de Arenales, municipio de Quilalí, Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron que Agustín se movilizaba en una motocicleta marca Pulsar NS 200, color rojo, placa NS-39004, y debido al exceso de velocidad y presunto estado de ebriedad perdió el control y terminó impactando contra un punto fijo.

Se conoció que Agustín Zavala había salido San Bartolo donde disfruto de unas “heladas”, sucediéndole el percance cuando se trasladaba a su casa en Quilalí.

Agentes de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.