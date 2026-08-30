Motociclista muere al estrellarse contra rótulo en carretera a Masaya

De forma inmediata perdió la vida, en horas de la madrugada, un motociclista de identidad desconocida al derrapar e impactar contra el paral metálico de un rótulo publicitario cerca del edificio del Magfor carretera a Masaya.

Tu Nueva Radio conoció que el ahora occiso se desplazaba a eso de las 2 de la mañana de este domingo a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad a bordo de motocicleta placas M 263875, cuando perdió el control del medio de transporte sobreviniendo la tragedia.

Una persona que transitaba por el lugar dio parte a las autoridades policiales y a Cruz Blanca, quienes desplazaron un equipo técnico al lugar, pero lamentablemente al llegar al sitio comprobaron que el joven ya no era de este mundo.

El cuerpo del desafortunado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para comprobar la causa exacta del fallecimiento, y en espera que la familia lo lleguen a identificar para ser velado y le puedan dar cristiana sepultura.

Agentes de la especialidad de tránsito de la delegación policial del distrito cinco realizan las investigaciones para determinar la circunstancia en que ocurrió la fatalidad vial.