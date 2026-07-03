Marisol Murillo grave tras chocar moto contra árbol en Jalapa

La joven Marisol Murillo, de 20 años, resultó con lesiones de gravedad tras accidentarse con su motocicleta en la curva conocida como El Palenque, ubicada en la comunidad de Tastalí, en Jalapa, Nueva Segovia, la mañana de este viernes.

Muchacha sufre golpes severos tras impactar contra árbol en Jalapa

Cazadores de noticias informaron que la muchacha se desplazaba a bordo de una motocicleta tipo Lucky en dirección de sur a norte, y al llegar al sector de la curva, perdió el control, se salió de la vía hasta impactar de manera frontal contra un árbol.

Se conoció que, al momento del fuerte impacto, la joven no portaba su casco de protección lo que dio lugar a que sufriera un contundente golpe en el cráneo que la dejó en estado delicado de salud.

Tras el accidente, la lesionada fue auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital Primario Pastor Jiménez, en el municipio de Jalapa, donde el personal de turno le brindó atención médica de emergencia.

No obstante, debido a la gravedad y complejidad de las lesiones presentadas, los médicos especialistas determinaron su traslado y la refirieron hacia el Hospital Alfonso Moncada Guillén «Héroes y Mártires» de la ciudad de Ocotal para recibir atención de mayor complejidad.

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