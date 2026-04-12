Motociclista pierde la vida al impactar contra valla de contención en carretera León – Chinandega
José Miguel Figueroa Rosales, de 32 años, murió la mañana de hoy domingo al accidentarse en motocicleta, en el kilómetro 97 de la carretera León–Chinandega.
Cazadores de Noticias informaron que Figueroa Rosales presuntamente realizaba zigzag en la vía, y al llegar frente a la planta 6 de Yazaki, en León, perdió el control de la moto.
En la acción se estrelló contra una valla de contención de concreto y salió proyectado a la vía, muriendo de manera inmediata a causa de un trauma craneal severo.