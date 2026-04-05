Motociclista muere cuando circulaba por carretera de Río Blanco

Víctima de trauma craneal murió la tarde de este domingo el joven Aron Keylor Rodríguez Meza, de 27 años, al verse involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro 196 de la carretera hacia Mulukukú, en Rio Blanco, Matagalpa.

Aron Keylor Rodríguez Meza

Aron Keylor manejaba su motocicleta placa de Chontales 22-865, cuando colisionó contra una camioneta Toyota y un camión, en circunstancias investigadas por la policía de Rio Blanco.

El ahora fallecido era propietario de una distribuidora que también realizaba mandados en moto, y al momento del fatídico accidente llevaba de pasajero a Douglas Rubén Zamora, de 29 años, quien resultó lesionado y fue trasladado al Centro de Salud Denis Gutiérrez.

El joven Aron Keylor Rodríguez Meza era hijo de Flavia Meza y Moisés Rodríguez, dueños del Centro Recreativo Amazonas.