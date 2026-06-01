Motociclista ebrio se rinde a la muerte horas después de accidentarse en Masaya

En el hospital Hilario Sánchez de Masaya, falleció la madrugada de este lunes, Juan de Dios López Aguirre de 21 años, debido al trauma craneal que sufrió al impactar en su moto marca AKT, color blanco, placa CZ 31-331 contra un poste de tendido eléctrico.

Cazadores de noticias informaron que López Aguirre, perdió el control de la cabra metálica debido a que conducía en estado de ebriedad al momento de desplazarse del parque central 3 cuadras al sur, en el municipio de Niquinohomo, la noche de noche de ayer domingo.

Las autoridades de la Policía Nacional investigan mayores detalles del violento accidente de tránsito causado por la imprudencia de manejar ebrio y sin casco de protección.