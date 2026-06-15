¡Milagro en Alta Mar! Pescador nica es hallado vivo 7 días después de naufragar en Costa Rica

El pescador Abraham Ríos, de 28 años, originario de la comunidad de Casares, en Diriamba, Carazo, fue encontrado con vida, siete días después de haber desaparecido en alta mar.

El pescador nicaragüense Abraham Ríos, de 28 años

El joven era uno de cuatro pescadores nicaragüenses quienes naufragaron el pasado lunes 8 de junio a bordo de la embarcación Roxana 2 en aguas del Pacifico en Costa Rica.

Ríos fue encontrado en un peñasco, cerca de la Isla Murciélago, en territorio costarricense, y llevado de urgencia a la Clínica Santa Cruz, en el país vecino; para atender su salud deteriorada por la inclemencia del mar, la falta de alimento y agua.

En declaraciones a ticos, familiares de Abraham dieron gracias a Dios por haberlo encontrado, pero lamentan la presunta muerte de dos de los tripulantes de la Roxana 2 y la desaparición de otro de ellos, información que tendrán que confirmar las autoridades s.

“Toda mi familia está dando gracias a Dios de rodillas porque él es el único que hace estos milagros tan grandes”, dijo Claribel Ríos, hermana del joven encontrado con vida.

Claribel Ríos aseguró que recibieron ayuda económica, lo que permitió que viajaran a Costa Rica para continuar la búsqueda. “Alquilamos una panga y se mandó al agua confiando en Dios”, explicó.

Luego de ser encontrado, Abraham Ríos recibió atención por parte de guardacostas que lo trasladaron a la Clínica Santa Cruz.

Claribel Ríos dijo que, una vez que se recupere y se le practiquen todos los estudios médicos necesarios, el joven sobreviviente regresará a Nicaragua.

Agregó que la familia vive momentos difíciles, pues uno de los pescadores que aún está desaparecido es familiar.

Los otros ocupantes de la embarcación que aún no han sido encontrados son José Luis Palacios, Ramón Baltodano y Janier Baltodano.