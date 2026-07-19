Nueve días sin rastro de 4 pescadores en Corn Island

Este lunes se cumplen nueve días de angustia e incertidumbre tras la desaparición de los pescadores Bayardo Archibold, Keylon René Downs Lampsson, Jervin Zelaya y José Luis Aguirre.

Pescadores desaparecidos: Bayardo Archibold, Keylon Downs, Jervin Zelaya y José Luis Aguirre

Los marinos zarparon la madrugada del pasado 11 de julio a bordo de la panga «The Husther» para realizar labores de pesca de langosta y desde entonces se desconoce su paradero.

Hasta el momento, el único rastro confirmado ha sido un balde que flotaba frente a Monkey Point, al sur de Bluefields.

En su interior se encontraron pertenencias de la tripulación, incluyendo la cédula de identidad de Keylon Downs, un teléfono celular y ropa.

Las labores de búsqueda comunitaria se han visto complicadas por el mal tiempo en alta mar, al punto que una embarcación civil que participaba en el rastreo naufragó cerca de Monkey Point, aunque afortunadamente sus ocupantes fueron rescatados a salvo por la Fuerza Naval.

Debido al fuerte oleaje, vientos y lluvias que afectan el litoral caribeño, la Fuerza Naval mantiene restricciones de zarpe para embarcaciones menores.

No obstante, un guardacostas militar continúa con el monitoreo y rastreo en aguas nacionales en coordinación con la flota pesquera.

Mientras tanto, los habitantes de Corn Island acompañan a las familias afectadas con cadenas de oración y vigilias, manteniendo la esperanza de encontrarlos con vida.