Motociclista perece al estrellarse contra parte trasera de camión cerca de la entrada al volcán Masaya

El motociclista Emmanuel Josué Aguirre García, de 23 años, falleció la tarde de este sábado tras impactar en la parta trasera de un camión.

La desgracia vial ocurrió en el kilómetro 25 y medio de la carretera a Masaya por donde Aguirre García conducía supuestamente a exceso de velocidad.

El infortunado conducía la moto montañera marca Yamaha color negro con amarillo placa MY 46169 cuando se estrelló en el camión matrícula M 343-128.

A causa del fuerte impacto, la pierna derecha de Emmanuel Aguirre quedó prácticamente cercenada, falleciendo desangrado pocos minutos después.

Al lugar de la fatalidad se presentaron agentes de la Policía Nacional para determinar las circunstancias precisas en que ocurrió el accidente.