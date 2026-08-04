Joven se intoxica con agua con veneno en Mateare y lo hospitalizan
A emergencias del hospital Antonio Lenin Fonseca fue trasladado este lunes, el ciudadano Eliezar Eliuth Núñez Espinoza de 24 años, quien se intoxico al ingerir accidentalmente, un vaso de agua con veneno mata ratas.
Tu Nueva Radio Ya conoció que supuestamente, Núñez Espinoza pasó por una vivienda del barrio Marvin Ortega del municipio de Mateare, Managua, para pedir agua. Le dieron el vaso con agua y se lo tomó, seguidamente, se marchó.
No habían pasado ni 10 minutos cuando Núñez Espinoza, empezó a sentirse mal por lo que acudió al centro de salud de la zona, de donde fue remitido al hospital, donde los médicos le realizaron lavados gástricos para desintoxicarlo.
El caso es investigado por las autoridades de la Policía Nacional.