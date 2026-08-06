Hallan cadáver flotando en el Lago de Managua
Un hombre no identificado fue encontrado flotando sin vida, totalmente desnudo, la mañana de este jueves en las aguas del Lago de Managua.
El hallazgo fue realizado por un pescador, del edificio de Armando Guido una cuadra abajo y 9 cuadras al Norte, en la zona norte del barrio Las Torres.
El hombre era de tez morena, de unos 45 años, y su cuerpo ya estaba en descomposición, por lo que se presume que murió hace más de tres días.
Al sitio del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembros de los bomberos quienes sacaron el cadáver para llevarlo a Medicina Legal.
Los forenses determinarán las causas de muerte del infortunado, en tanto la Policía tratará de identificarlo y averiguar las circunstancias en que pereció.
El cuerpo estará en Medicina Legal en espera de que personas que tengan algún familiar desaparecido puedan llegar a identificarlo.