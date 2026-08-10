Hallan cuerpo de mecánico ahogado en balneario El Tránsito, Nagarote

La mañana de este lunes fue recuperado el cadáver del mecánico automotriz Martín de Jesús Leiva Valle, de 22 años, quien se ahogó ayer en el balneario El Tránsito, ubicado en Nagarote, León.

Recuperan cuerpo de mateareño ahogado en balneario El Tránsito, Nagarote

El periodista Domingo López Ramos informó que el hecho ocurrió ayer en horas de la mañana cuando Martín llegó de paseo al balneario leonés.

El informe indica que Martín Leiva caminó hasta el sector conocido como La Poza de Perla, y al introducirse al agua para refrescarse, “pasó de viaje” en una parte honda y desapareció.

Martín Leiva habitaba en el barrio Roberto Alvarado número 2, en el municipio de Mateare, departamento de Managua, donde fue llevado el cuerpo para sus exequias.

En la búsqueda participaron Bomberos Unidos de Nagarote, Cruz Blanca y pescadores de la zona.

